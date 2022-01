Mihajlovic torna al Bentegodi: “quel giorno ero quasi morto…” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sinisa Mihajlovic torna per la seconda volta al Bentegodi da quell’agosto del 2019, in panchina per la prima volta dopo le cure per la leucemia. Il Bologna sarà chiamato dalla partita della 23esima giornata del campionato di Serie A, in trasferta contro il Verona. “quel giorno ero più morto che vivo. L’ultima volta ho rivissuto quei momenti, ma ora è passato del tempo e tante cose me le sono messe alle spalle. Non so cosa proverò domani, spero di non dimenticarmi tutte le cose positive che mi ha insegnato la malattia”, ha detto in conferenza stampa. Sul momento del Covid: “rispetto alla partita precedente purtroppo lo scenario non è cambiato molto, non abbiamo più positivi ma il Covid lascia strascichi anche a livello fisico. È una situazione molto difficile per tutti. In una squadra ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sinisaper la seconda volta aldal’agosto del 2019, in panchina per la prima volta dopo le cure per la leucemia. Il Bologna sarà chiamato dalla partita della 23esima giornata del campionato di Serie A, in trasferta contro il Verona. “ero più morto che vivo. L’ultima volta ho rivissuto quei momenti, ma ora è passato del tempo e tante cose me le sono messe alle spalle. Non so cosa proverò domani, spero di non dimenticarmi tutte le cose positive che mi ha insegnato la malattia”, ha detto in conferenza stampa. Sul momento del Covid: “rispetto alla partita precedente purtroppo lo scenario non è cambiato molto, non abbiamo più positivi ma il Covid lascia strascichi anche a livello fisico. È una situazione molto difficile per tutti. In una squadra ...

Advertising

CalcioWeb : Sinisa #Mihajlovic torna al Bentegodi: si tratta di una partita particolare per l'allenatore del #Bologna - sportli26181512 : Probabili formazioni di Bologna-Napoli: Mihajlovic con il ballottaggio per la fascia destra, con De Silvestri in va… - ParliamoDiNews : Bologna-Napoli, i convocati di Mihajlovic: out Orsolini e Dijks, torna Medel #bologna-napoli #convocati #mihajlovic… - NCN_it : UFFICIALE – #Bologna, i convocati di #Mihajlovic: assenti Orsolini e Dijks. Torna Medel #BolognaNapoli - MondoNapoli : TMW - Bologna-Napoli, la probabile formazione di Mihajlovic: torna Hickey, dubbio Orsolini - -