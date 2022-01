Migrante sbarcato a Roccella Jonica arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un arresto che arriva da una condanna lontana. Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato un egiziano di 43 anni. Lo stesso, dopo essere sbarcato clandestinamente nel porto di ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un arresto che arriva da una condanna lontana. Gli agentia Squadra Mobile di Siracusa hannoun egiziano di 43 anni. Lo stesso, dopo esseremente nel porto di ...

Advertising

Anto202016 : RT @SardiniaPost: Un 28enne algerino, che non sarebbe potuto tornare in Italia per cinque anni, è sbarcato da poco in Sardegna e, dopo esse… - SardiniaPost : Un 28enne algerino, che non sarebbe potuto tornare in Italia per cinque anni, è sbarcato da poco in Sardegna e, dop… -