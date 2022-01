Michelle Hunziker, un rovinoso incidente sul palco: occhio alle scale... finisce malissimo | Video (Di giovedì 20 gennaio 2022) Striscia la notizia, nella puntata di oggi 20 gennaio manda in onda una parte dell'edizione 2018 del Festival di Sanremo dove Michelle Hunziker, scendendo dalla scalinata del palco del teatro Ariston è costretta ad affrontare una serie di imprevisti. In primis la rottura di un gradino e la perdita di una scarpa. Un piccolo incidente cui cercano di ovviare, posizionati carponi alle sue spalle, Pierfrancesco Favino, ospite della serata e Claudio Baglioni, che era il conduttore. Qui il Video di Striscia Favino e Baglioni infatti, mentre la showgirl svizzera continua a cantare come nulla fosse accaduto, provano a rimetterle la scarpa al piede. Ma attenzione, non si tratta infatti della scarpa nera col tacco persa dalla Hunziker ma di una scarpa da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Striscia la notizia, nella puntata di oggi 20 gennaio manda in onda una parte dell'edizione 2018 del Festival di Sanremo dove, scendendo dalla scalinata deldel teatro Ariston è costretta ad affrontare una serie di imprevisti. In primis la rottura di un gradino e la perdita di una scarpa. Un piccolocui cercano di ovviare, posizionati carponisue sp, Pierfrancesco Favino, ospite della serata e Claudio Baglioni, che era il conduttore. Qui ildi Striscia Favino e Baglioni infatti, mentre la showgirl svizzera continua a cantare come nulla fosse accaduto, provano a rimetterle la scarpa al piede. Ma attenzione, non si tratta infatti della scarpa nera col tacco persa dallama di una scarpa da ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - PravatoSilvano : RT @DeerEwan: Scusate, ma oggi 434 morti. Ok, ora possiamo riprendere a parlare di Milan-Spezia e della fine della liason tra Michelle Hu… - Dulafive : RT @toda022: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, perché si sono lasciati? MA NON ME NE FREGA UN CAZZO - gossipnewitalia : MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI: ECCO LE RAGIONI DELLA LORO SEPARAZIONE -