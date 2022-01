Meteo: correnti artiche in rotta verso l'Italia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Andrea Garbinato, Responsabile Redazione de iLMeteo.it, indica che i primi segnali di una svolta si noteranno già nel corso della giornata, quando un vortice ciclonico sospinto da gelide correnti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Andrea Garbinato, Responsabile Redazione de iL.it, indica che i primi segnali di una svolta si noteranno già nel corso della giornata, quando un vortice ciclonico sospinto da gelide...

Advertising

ioloraccolgo : Meteo: correnti artiche in rotta verso l'Italia - lagenda70889069 : Meteo Piemonte: temporaneo cedimento dell'alta pressione ha favorito l'afflusso di correnti umide… - SalvatoreSamp : RT @3BMeteo: Correnti fredde in discesa dall'Artico lungo il bordo destro dell'anticiclone europeo raggiungeranno l'Italia in settimana. Ne… - valnerinalive : Domani torna la pioggia. Il passaggio di un fronte freddo di origine artica, porterà deboli precipitazioni sulla ns… - Z3ne254 : RT @3BMeteo: Correnti fredde in discesa dall'Artico lungo il bordo destro dell'anticiclone europeo raggiungeranno l'Italia in settimana. Ne… -