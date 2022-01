Meteo: correnti artiche in rotta verso l’Italia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo alcuni giorni di stabilità, il Meteo in Italia cambia nuovamente: tra oggi e domani le correnti artiche riusciranno a fare breccia nell’anticiclone, dando vita a una nuova fase di maltempo nelle regioni centro-meridionali. Il Meteo da giovedì a sabato I primi segnali di cambiamento per il Meteo si noteranno già nel corso della giornata di oggi, giovedì 20, quando un vortice ciclonico sospinto da gelide correnti artiche dal suo baricentro dalla Francia verso est, provocherà un generale peggioramento del Meteo con piogge su gran parte delle regioni del Centro. Per giovedì 20 al nord ci saranno piogge deboli al Nordest. Al centro: precipitazioni a carattere sparso su tutte le regioni. Neve sopra 1000 metri. Mentre per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo alcuni giorni di stabilità, ilin Italia cambia nuovamente: tra oggi e domani leriusciranno a fare breccia nell’anticiclone, dando vita a una nuova fase di maltempo nelle regioni centro-meridionali. Ilda giovedì a sabato I primi segnali di cambiamento per ilsi noteranno già nel corso della giornata di oggi, giovedì 20, quando un vortice ciclonico sospinto da gelidedal suo baricentro dalla Franciaest, provocherà un generale peggioramento delcon piogge su gran parte delle regioni del Centro. Per giovedì 20 al nord ci saranno piogge deboli al Nordest. Al centro: precipitazioni a carattere sparso su tutte le regioni. Neve sopra 1000 metri. Mentre per ...

