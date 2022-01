Mentre Melandri va da Giletti per difendersi, Zona Bianca pubblica l’audio integrale con le sue parole sul contagio | VIDEO (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una difesa d’ufficio, direttamente in collegamento con Massimo Giletti a “Non è L’Arena”. Il tutto Mentre, su Rete4, veniva mandato in onda l’audio con le parole pronunciate da Marco Melandri al giornalista di Mow Mag in cui ha parlato – esplicitamente – di un contagio volontario per ottenere il Super Green Pass e continuare a lavorare. L’ex pilota del Motomondiale e della Superbike ha avuto il tempo e lo spazio per tentare di sgonfiare il caso negli studi di La7. Secondo lui, il giornalista che lo ha intervistato ha avuto il suo momento di gloria, ma quel che lui aveva raccontato era un’iperbole ironica. Marco Melandri si difende da Giletti, ma un audio lo inchioda Dopo essersi definito un free vax, Marco Melandri racconta di come il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una difesa d’ufficio, direttamente in collegamento con Massimoa “Non è L’Arena”. Il tutto, su Rete4, veniva mandato in ondacon lepronunciate da Marcoal giornalista di Mow Mag in cui ha parlato – esplicitamente – di unvolontario per ottenere il Super Green Pass e continuare a lavorare. L’ex pilota del Motomondiale e della Superbike ha avuto il tempo e lo spazio per tentare di sgonfiare il caso negli studi di La7. Secondo lui, il giornalista che lo ha intervistato ha avuto il suo momento di gloria, ma quel che lui aveva raccontato era un’iperbole ironica. Marcosi difende da, ma un audio lo inchioda Dopo essersi definito un free vax, Marcoracconta di come il ...

