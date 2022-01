Mentana torna al TgLa7 dopo il Covid. «Ne parlo solo ora, malattia è un fatto privato» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Enrico Mentana Prima d’ora non ne aveva parlato, “perché una malattia è sempre un fatto privato“. Ma adesso che l’isolamento è finito, sì. Enrico Mentana tornerà questa sera alla guida del TgLa7 dopo aver affrontato il Covid. Il direttore del notiziario di La7 l0 ha comunicato suoi social, pronunciandosi per la prima volta sull’esperienza con il virus attraversata nei giorni scorsi. “Oggi torno al Tg, dopo dieci giorni. dopo averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il Covid. Ne parlo solo a isolamento finito perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 20 gennaio 2022) EnricoPrima d’ora non ne aveva parlato, “perché unaè sempre un“. Ma adesso che l’isolamento è finito, sì. Enricotornerà questa sera alla guida delaver affrontato il. Il direttore del notiziario di La7 l0 ha comunicato suoi social, pronunciandosi per la prima volta sull’esperienza con il virus attraversata nei giorni scorsi. “Oggi torno al Tg,dieci giorni.averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il. Nea isolamento finito perché unaè sempre un, ma soprattutto per ...

