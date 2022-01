Meloni: “Vertice centrodestra sia convocato nelle prossime ore o lo chiedo” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Il Vertice di centrodestra deve essere ancora convocato. Per come la vedo io, ovviamente, è inevitabile che si svolga prima della fine della settimana. Spero sia calendarizzato nelle prossime ore, altrimenti lo chiederò ufficialmente”. Lo ha detto Giorgia Meloni, a margine di un flash mob di FdI a piazza Montecitorio dopo il via libera definitivo dell’aula al Dl super green pass. C’è ancora l’unità del centrodestra? “C’è sempre l’unità”, ha replicato la leader di FdI. Al flash mob di FdI, dopo il via libera della Camera a quello che ha definito “l’ennesimo decreto fatto di norme insensate”, Meloni ha scandito: “Il governo italiano ha piegato i diritti fondamentali, la Costituzione, ha imposto le norme più aggressive del mondo e il risultato è che ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Ildideve essere ancora. Per come la vedo io, ovviamente, è inevitabile che si svolga prima della fine della settimana. Spero sia calendarizzatoore, altrimenti lo chiederò ufficialmente”. Lo ha detto Giorgia, a margine di un flash mob di FdI a piazza Montecitorio dopo il via libera definitivo dell’aula al Dl super green pass. C’è ancora l’unità del? “C’è sempre l’unità”, ha replicato la leader di FdI. Al flash mob di FdI, dopo il via libera della Camera a quello che ha definito “l’ennesimo decreto fatto di norme insensate”,ha scandito: “Il governo italiano ha piegato i diritti fondamentali, la Costituzione, ha imposto le norme più aggressive del mondo e il risultato è che ...

