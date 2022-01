Meloni | “Vertice centrodestra sia convocato nelle prossime ore o lo chiedo”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “Ildideve essere ancora. Per come la vedo io, ovviamente, è inevitabile che si svolga prima della fine della settimana. Spero sia calendarizzatoore, altrimenti lo chiederò ufficialmente”. Lo ha detto Giorgia, a margine di un flash mob di FdI a piazza Montecitorio dopo il via libera definitivo dell’aula al Dl super green pass. C’è ancora l’unità del? “C’è sempre l’unità”, ha replicato la leader di FdI. Al flash mob di FdI, dopo il via libera della Camera a quello che ha definito “l’ennesimo decreto fatto di norme insensate”,ha scandito: “Il governo italiano ha piegato i diritti fondamentali, la Costituzione, ha imposto le norme più aggressive del mondo e il risultato è che ...

Advertising

fattoquotidiano : Vertice a casa di Silvio, il leader di Forza Italia impone a Salvini e Meloni la candidatura: “Voglio fedeltà”. I d… - massimoneri90 : Quirinale, la diretta – Mattarella al Csm ripete: presto un nuovo presidente. Meloni avvisa Berlusconi e Salvini: “… - pigherino : Silvio il Grande Rinvia il vertice della destra x il Quirinale tenendo in eterno stand by il Gatto e la Volpe (Salv… - fanpage : “Il centrodestra ragionerà e voterà compatto dall’inizio alla fine. Sarà determinato e determinante. E il ruolo di… - sologiuma : RT @RassegnaZampa: Elezioni #Quirinale, #Salvini: «Centrodestra unito». #Meloni: «Serve vertice, sennò lo chiedo io». #Mattarella: «Oggi mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Vertice

Lo stesso Letta si dice convinto che ormai "la messinscena" di Salvini esta per finire e un ... confermano fonti pentastellate sottolineando che daldi stamattina non si sono fatti nomi ...Silvio Berlusconi resta ad Arcore, ildi centrodestra con Matteo Salvini e Giorgiache si sarebbe dovuto tenere giovedì 20 gennaio non è stato convocato e al momento risulta in stand ...(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2022 "Il vertice di centrodestra deve essere ... così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni dopo il flash mob del partito a Montecitorio contro il green ...Il nodo sulla candidatura del leader di Forza Italia non è ancora sciolto. Proprio il segretario della Lega assicura tuttavia a LaPresse che il summit “si farà entro questa settimana, come abbiamo pro ...