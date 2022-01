Meloni ricorda Willy Duarte: “Una vita spezzata, aveva ancora tanto futuro davanti” (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – “Oggi Willy Monteiro Duarte, il ragazzo che ha sacrificato la sua vita per salvare un amico dalle grinfie dei suoi carnefici, avrebbe compiuto 23 anni. Una vita spezzata e un futuro precluso a chi ne aveva ancora tanto davanti ai suoi occhi. Buon compleanno Willy: il tuo gesto e il tuo estremo altruismo rimarranno impressi nel nostro cuore e nelle nostre coscienze”. Lo scrive sui social la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – “OggiMonteiro, il ragazzo che ha sacrificato la suaper salvare un amico dalle grinfie dei suoi carnefici, avrebbe compiuto 23 anni. Unae unprecluso a chi neai suoi occhi. Buon compleanno: il tuo gesto e il tuo estremo altruismo rimarranno impressi nel nostro cuore e nelle nostre coscienze”. Lo scrive sui social la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto). L'articolo L'Opinionista.

