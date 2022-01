Megan Fox: il suo anello di fidanzamento è stato progettato per farle male, nel caso se lo dovesse togliere (Di giovedì 20 gennaio 2022) Machine Gun Kelly ha fatto si che l'anello di fidanzamento di Megan Fox fosse progettato per ferire la mano dell'attrice, nel caso decidesse di toglierselo. Machine Gun Kelly e Megan Fox, durante una recente intervista di Vogue relativa alla loro recente partecipazione alla sfilata di abbigliamento di Dolce & Gabanna a Milano, hanno rivelato che l'anello di fidanzamento è stato progettato per ferire l'attrice, nel caso lei dovesse decidere di toglierselo. "Le due pietre, in realtà, sono tenute insieme da delle spine. Quindi, se dovesse cercare di toglierselo, l'anello le ferirà il dito", ha spiegato il musicista di "Bloody Valentine" durante ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 gennaio 2022) Machine Gun Kelly ha fatto si che l'didiFox fosseper ferire la mano dell'attrice, neldecidesse di toglierselo. Machine Gun Kelly eFox, durante una recente intervista di Vogue relativa alla loro recente partecipazione alla sfilata di abbigliamento di Dolce & Gabanna a Milano, hanno rivelato che l'diper ferire l'attrice, nelleidecidere di toglierselo. "Le due pietre, in realtà, sono tenute insieme da delle spine. Quindi, secercare di toglierselo, l'le ferirà il dito", ha spiegato il musicista di "Bloody Valentine" durante ...

