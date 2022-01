Medvedev ferma Kyrgios Tsitsipas fatica, Murray saluta. Bentornato Paire! (Di giovedì 20 gennaio 2022) Era il "pop corn match" della giornata. Daniil Medvedev contro Nick Kyrgios, il numero 2 al mondo contro l'idolo di casa, genio e sregolatezza. Alla fine ha prevalso il russo, che corre per salire sul ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Era il "pop corn match" della giornata. Daniilcontro Nick, il numero 2 al mondo contro l'idolo di casa, genio e sregolatezza. Alla fine ha prevalso il russo, che corre per salire sul ...

Advertising

Eurosport_IT : MEDVEDEV DISINNESCA KYRGIOS! L'australiano strappa un set, ma il russo non si ferma e vola al terzo turno????… - walterdicori : RT @Eurosport_IT: MEDVEDEV DISINNESCA KYRGIOS! L'australiano strappa un set, ma il russo non si ferma e vola al terzo turno???? #EurosportT… - Game_Set_Match_ : RT @Eurosport_IT: MEDVEDEV DISINNESCA KYRGIOS! L'australiano strappa un set, ma il russo non si ferma e vola al terzo turno???? #EurosportT… - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: MEDVEDEV DISINNESCA KYRGIOS! L'australiano strappa un set, ma il russo non si ferma e vola al terzo turno???? #EurosportT… - Eurosport_IT : MEDVEDEV DISINNESCA KYRGIOS! L'australiano strappa un set, ma il russo non si ferma e vola al terzo turno????… -

Ultime Notizie dalla rete : Medvedev ferma Medvedev ferma Kyrgios Tsitsipas fatica, Murray saluta. Bentornato Paire! Medvedev approda così al 3° turno dove lo aspetta l'olandese Van de Zandschulp. Rublev c'è ? Il primo big di giornata ad approdare al terzo turno dell'Australian Open è il russo Andrey Rublev che ha ...

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022/ Sinner Johnson video streaming: bene Tsitsipas e Rublev Ne peschiamo uno dal mazzo: Nick Kyrgios incrocia Daniil Medvedev , non fosse per le bizze dell'... in forma ottima, se la vede con Shuai Zhang mentre per Simona Halep , che è stata ferma a lungo in ...

Australian Open: Medvedev ferma Kyrgios, Murray saluta. Bentornato Paire! La Gazzetta dello Sport Sinner, Murray e la prima di Medvedev: i match da non perdere stanotte Jannik esordisce alle 3 contro Sousa, Andy torna sul campo dove 3 anni fa annunciò l'addio. Il n.2 inizia la corsa al trono di Djokovic. In campo anche Musetti, Mager, Cecchinato e Travaglia ...

Ubaldo e Flink: “Medvedev e Zverev ora i grandi favoriti” Il direttore e Steve commentano il tabellone maschile: le prospettive di Nadal e di Berrettini, le incertezze di Tsitsipas ...

approda così al 3° turno dove lo aspetta l'olandese Van de Zandschulp. Rublev c'è ? Il primo big di giornata ad approdare al terzo turno dell'Australian Open è il russo Andrey Rublev che ha ...Ne peschiamo uno dal mazzo: Nick Kyrgios incrocia Daniil, non fosse per le bizze dell'... in forma ottima, se la vede con Shuai Zhang mentre per Simona Halep , che è stataa lungo in ...Jannik esordisce alle 3 contro Sousa, Andy torna sul campo dove 3 anni fa annunciò l'addio. Il n.2 inizia la corsa al trono di Djokovic. In campo anche Musetti, Mager, Cecchinato e Travaglia ...Il direttore e Steve commentano il tabellone maschile: le prospettive di Nadal e di Berrettini, le incertezze di Tsitsipas ...