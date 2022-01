Medjugorje | messaggio della Regina della Pace | “Non c’è futuro per il mondo”

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 20 gennaio 2022) La Madonna anel suoper oggi, desidera destarci dallo stato di torpore nel quale siamo precipitati. E ci mette in guardia dal pericolo che incombe sull’umanità, non di certo per spaventarci ma per darci l’opportunità di rimediare. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera. Questo tempo, che L'articolo proviene da La Luce di Maria.