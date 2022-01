Medico di base ai senzatetto: l’Emilia-Romagna fa un bel passo avanti (Di giovedì 20 gennaio 2022) La qualità di una pubblica amministrazione si misura anche, se non soprattutto, da come vengono trattati gli ultimi. Con l’estensione del Medico di base ai senza fissa dimora, in Emilia-Romagna abbiamo fatto un passo avanti significativo, oltre l’approccio caritatevole, che estende un diritto confermando il valore dell’universalismo della sanità pubblica. Un patrimonio che caratterizza il nostro paese rispetto a quelli – come gli Usa – in cui l’accesso all’assistenza sanitaria per troppi cittadini continua a essere un privilegio per chi può permettersi di pagare. Ora anche i cittadini e le cittadine senza fissa dimora di nazionalità italiana, non residenti in Paesi diversi dall’Italia (per questi vale già l’accesso all’assistenza) e che sono privi di qualsiasi assistenza sanitaria, potranno iscriversi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) La qualità di una pubblica amministrazione si misura anche, se non soprattutto, da come vengono trattati gli ultimi. Con l’estensione deldiai senza fissa dimora, in Emilia-abbiamo fatto unsignificativo, oltre l’approccio caritatevole, che estende un diritto confermando il valore dell’universalismo della sanità pubblica. Un patrimonio che caratterizza il nostro paese rispetto a quelli – come gli Usa – in cui l’accesso all’assistenza sanitaria per troppi cittadini continua a essere un privilegio per chi può permettersi di pagare. Ora anche i cittadini e le cittadine senza fissa dimora di nazionalità italiana, non residenti in Paesi diversi dall’Italia (per questi vale già l’accesso all’assistenza) e che sono privi di qualsiasi assistenza sanitaria, potranno iscriversi ...

