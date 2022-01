McLaren-Audi insieme in Formula Uno? Ecco cosa c’è di vero

Advertising

Formula1WM : F1 2026: discussioni #McLaren-#Audi. #RedBull tentata da Porsche... - StylebenderWR : @badnagata Lamborghini > Ferrari > McLaren > Porsche 918 > Audi > Porsche - News_Auto_cars : La McLaren è felice di aspettare la decisione futura dell’Audi di entrare in F1 - Graftechweb : La McLaren è felice di aspettare la decisione futura dell’Audi di entrare in F1 - newseffe1 : La McLaren è felice di aspettare la decisione futura dell’Audi di entrare in F1 -

Ultime Notizie dalla rete : McLaren Audi

...Circus potrebbe dare il proprio benvenuto a due realtà automobilistiche di prima fascia quali...potrebbe invece fare il proprio esordio nella massima serie accanto ad un team come la, ...In una lunga chiacchierata concessa al quotidiano Racer.com, Zak Brown ha parlato delle tante indiscrezioni relative a un possibile accordo traa partire dal mondiale 2026 di Formula 1, sottolineando come le parti in causa abbiano avuto diverse discussioni nel corso delle ultime settimane. Secondo quanto dichiarato dall'...McLaren Racing CEO Zak Brown says he is expecting the Volkswagen Group to enter Formula 1 in a partnership with Red Bull through its Porsche brand.McLaren-Audi insieme? Ecco cosa c'è di vero sulle voci che accomunano i due marchi che potrebbe collaborare insieme in Formula ...