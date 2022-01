Maxi bolletta della luce da 15mila euro al ristorante Lo sfogo di Ascani | ' Inconcepibile | le attività in ginocchio'

(Di giovedì 20 gennaio 2022) MACERATA - Sono in arrivo in questi giorni le bollette. E, come annunciato e paventato, si tratta di vere e proprie stangate. L'aumento rispetto alla precedente fattura è anche del 33%. Si ...

L'ultima'normale' risale al marzo 2020, quando ammontava a circa 6mila euro. Dunque fate un po' i conti. In due anni il costo per l'energia elettrica di un ristorante è quasi triplicato'. ...È la(salata) di un caffè in pieno centro di Genova, il caso di giornata sulla scena ... dopo mesi di rapporti difficili, ha sfruttato ilrincaro dell'esercizio genovese per punzecchiare ...Fatture rincarate di 7 volte rispetto a un anno fa. Silli (Coraggio Italia) scrive ai ministri e lancia l’allarme: "Destinati a chiudere" ...ASCOLI - Se in tutta Italia piove sul bagnato per la stangata delle bollette, con aumenti fuori controllo figli del Covid proprio nel pieno dell’emergenza, nel Piceno diluvia.