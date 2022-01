Masterchef Italia: le anticipazioni della puntata di giovedì 10 gennaio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nuove sfide ai fornelli di Masterchef Va avanti la nuova edizione di Masterchef Italia. Questa sera, 13 gennaio due nuovi appuntamenti in onda su Sky e in streaming su NOW. Gli aspiranti chef, come sempre, cucineranno sotto il giudizio di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La Mystery Box condurrà i concorrenti alla scoperta di dieci ingredienti “migranti”, provenienti da ogni parte del mondo. Prodotti importati in Italia e ormai integrati nella cucina del Belpaese: dal couve manteiga brasiliano alla melanzana thailandese, dai fiori di banano allo spinacio d’acqua asiatico. L’Invention Test poi animerà la cucina del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy con le tradizioni della cultura islamica grazie all’ospite internazionale Anissa Helou. La ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nuove sfide ai fornelli diVa avanti la nuova edizione di. Questa sera, 13due nuovi appuntamenti in onda su Sky e in streaming su NOW. Gli aspiranti chef, come sempre, cucineranno sotto il giudizio di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La Mystery Box condurrà i concorrenti alla scoperta di dieci ingredienti “migranti”, provenienti da ogni parte del mondo. Prodotti importati ine ormai integrati nella cucina del Belpaese: dal couve manteiga brasiliano alla melanzana thailandese, dai fiori di banano allo spinacio d’acqua asiatico. L’Invention Test poi animerà la cucina del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy con le tradizionicultura islamica grazie all’ospite internazionale Anissa Helou. La ...

