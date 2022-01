Marquez, nuovo test in pista: gira in Honda CBR600RR ad Aragon (Di giovedì 20 gennaio 2022) Marc Marquez continua il lavoro di recupero in vista della prossima stagione di MotoGP. Dopo la ripresa degli allenamenti in moto da cross e sulla sua Honda RC213V a Portimao , l'otto volte iridato si ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Marccontinua il lavoro di recupero in vista della prossima stagione di MotoGP. Dopo la ripresa degli allenamenti in moto da cross e sulla suaRC213V a Portimao , l'otto volte iridato si ...

Advertising

mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Marquez, nuovo test in pista: gira in Honda CBR600RR ad Aragon) è stato pubblicato su… - Gazzetta_it : Marquez, nuovo test in pista prima dei test MotoGP: gira in Honda CBR600RR ad Aragon - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Marquez accelera al MotorLand Aragon) è stato pubblicato su Motormaniaci -… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Marquez accelera al MotorLand Aragon) è stato pubblicato sul sito del Moto club Biass… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, Marc Marquez in pista ad Aragon: nuovo test con la Honda #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP -