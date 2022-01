Marotta Andis | “I dati esposti da Bianchi non sono fedeli alla realtà Vi spiego i motivi…”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) "La dichiarazione del ministro non corrisponderelazione che ha esibito in commissione Istruzione, che è più fedele. Iparziali perché non comprendono tutte le assenze di personale e alunni. Basti pensare che sul totale di 374.740 classi quelle in questa settimanasolo 307mila, quindi ne mancano all'appello 75mila". L'articolo .

"Nell'ultima settimana " scrive Paolino, presidente nazionale- i dirigenti e i loro collaboratori hanno dovuto lavorare senza tregua, anche in orario serale e festivo, per individuare ...Così Paolino, presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (). "Nell'ultima settimana, infatti, i dirigenti e i loro collaboratori hanno dovuto lavorare senza tregua, ...Milano, 20 gen. "La dichiarazione del ministro non corrisponde alla relazione che ha esibito in commissione Istruzione, che è più fedele alla realtà. I dati son ...La gestione della pandemia a scuola sta entrando in una fase davvero difficile, i dirigenti scolastici dichiarano di essere sotto pressione 7 giorni su 7, 24 ore su 24.“Nell’ultima settimana – scrive ...