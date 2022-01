Marco Morandi al Parioli di Roma: 'Porto in scena Mia Martini, artista e donna: cantata da un uomo' (Di giovedì 20 gennaio 2022) 'Coraggio è la parola che mi sono più sentito ripetere a proposito di questa impresa', dice Marco Morandi. Perché è un'impresa ardita ' Chiamatemi Mimì ', il monologo musicale di Paolo Logli diretto ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 gennaio 2022) 'Coraggio è la parola che mi sono più sentito ripetere a proposito di questa impresa', dice. Perché è un'impresa ardita ' Chiamatemi Mimì ', il monologo musicale di Paolo Logli diretto ...

Advertising

leggoit : Marco Morandi al Parioli di Roma: «Porto in scena Mia Martini, artista e donna: cantata da un uomo» - macho_morandi : @MarcoKappa11 Sei accerchiato marco. Arrenditi - petunianelsole : @Marko_Morandi @andreatamponi @OGiannino @LaVeritaWeb No Marco, con Oscar ho lavorato per anni e direi che le conos… - DanieleMignardi : Marco Morandi in scena a Roma con 'Chiamatemi Mimì' - gioeco : MARCO MORANDI e CLAUDIA CAMPAGNOLA in Chiamatemi Mimì -