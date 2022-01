Marche, il Covid Hospital di Civitanova non riapre. L’assessore: ‘Il sistema regge’. Le opposizioni: ‘Ospedali soffrono, riattiviamolo’ (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Fino a quando nelle terapie intensive delle Marche non verrà raggiunto il limite degli 80-83 posti letto occupati, il Covid Hospital di Civitanova non riapre. Oggi siamo a 64. I tecnici mi dicono che il sistema con questi numeri reagisce senza problemi, a Marche Nord di Pesaro e negli Ospedali Riuniti-Torrette di Ancona c’è ancora spazio. Il picco potrebbe essere raggiunto a cavallo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio e allora faremo le nostre valutazioni”. Il 30 giugno scorso l’ultimo paziente ricoverato all’interno dell’Astronave di Civitanova, un 76enne di San Benedetto del Tronto, è stato trasferito nell’ospedale della sua città. L’assessore alla sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Fino a quando nelle terapie intensive dellenon verrà raggiunto il limite degli 80-83 posti letto occupati, ildinon. Oggi siamo a 64. I tecnici mi dicono che ilcon questi numeri reagisce senza problemi, aNord di Pesaro e negli Ospedali Riuniti-Torrette di Ancona c’è ancora spazio. Il picco potrebbe essere raggiunto a cavallo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio e allora faremo le nostre valutazioni”. Il 30 giugno scorso l’ultimo paziente ricoverato all’interno dell’Astronave di, un 76enne di San Benedetto del Tronto, è stato trasferito nell’ospedale della sua città.alla sanità della Regione, Filippo Saltamartini oggi ...

Agenzia_Ansa : La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma 8 regioni superano la… - Elisabe94838092 : RT @fattoquotidiano: Marche, il Covid Hospital di Civitanova non riapre. L’assessore: ‘Il sistema regge’. Le opposizioni: ‘Ospedali soffron… - MarinaAmato5 : Marche, il Covid Hospital di Civitanova non riapre. L’assessore: ‘Il sistema regge’. Le opposizioni: ‘Ospedali soff… - fattoquotidiano : Marche, il Covid Hospital di Civitanova non riapre. L’assessore: ‘Il sistema regge’. Le opposizioni: ‘Ospedali soff… - infoitinterno : COVID-19 / Anche oggi nelle Marche 8 decessi e ricoveri in salita -