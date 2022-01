Marcell Jacobs divorzia dall’agenzia di Fedez che gli curava l’immagine: è battaglia legale (Di giovedì 20 gennaio 2022) ll campione olimpico, insoddisfatto per la promozione a livello internazionale, sceglie una società di Londra Leggi su lastampa (Di giovedì 20 gennaio 2022) ll campione olimpico, insoddisfatto per la promozione a livello internazionale, sceglie una società di Londra

Advertising

LaStampa : Marcell Jacobs divorzia dall’agenzia di Fedez che gli curava l’immagine: è battaglia legale - mercuzi0 : Ma io di cosa mi lamento??? - blogtivvu : Fedez e Marcell Jacobs “divorziano”: la disputa finisce in tribunale, ecco che succede - ParliamoDiNews : Marcell Jacobs chiude i rapporti con Fedez: guerra, il rapper reagisce male #marcell #jacobs #chiude #rapporti… - QdSit : Ancora una battaglia legale per Fedez. Questa volta al centro della vicenda c'è la sua società Doom (Dream of Ordin… -