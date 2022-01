Mali-Mauritania oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2022 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mali-Mauritania sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per la terza giornata della Coppa d’Africa 2021/2022. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze Covid non sono mancate, ma si è deciso di cominciare la manifestazione e ci sarà da divertirsi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 20 di giovedì 20 gennaio, diretta tv e streaming su Discovery+. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022)sarà visibilein tv: ecco il, l’e ladel match valido per la terza giornata della2021/. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze Covid non sono mancate, ma si è deciso di cominciare la manifestazione e ci sarà da divertirsi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 20 di giovedì 20 gennaio,tv esu Discovery+. SportFace.

Advertising

ClaudeLesley2 : Mali - Mauritania Live Stream - infobetting : Mali-Mauritania (coppa d’Africa, giovedì 20 gennaio ore 20): formazioni, quote, pronostici - Fantacalciok : Coppa d’Africa, Mali – Mauritania: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Coppa d’Africa, Mali – Mauritania: diretta live e risultato in tempo reale - ArmLisi : Seconda giornata della fase a gironi di #CAFCup parte 2: - #Nigeria #Sudan 3-1 - #GuineaBissau #Egitto 0-1 -… -