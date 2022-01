Mali-Mauritania, Coppa d’Africa: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di giovedì 20 gennaio 2022) Certificare la qualificazione, magari da prima forza del raggruppamento, sfruttando gli incroci favorevoli. Lasciare la competizione con almeno un punticino incassato in questo gruppo. Sono estremamente diverse le motivazioni che animeranno le due contendenti odierne, chiamate a battagliare nell’ultima giornata del Girone F della Coppa d’Africa. Il Mali è secondo in classifica, a pari punti con il Gambia primo: quest’ultimi, però, sono attesi dal difficile scontro contro la Tunisia che dovrà assolutamente vincere per staccare il pass diretto alla fase ad eliminazione diretta. Occasione d’oro, quindi, per i Maliani che fin qui hanno sconfitto i tunisini e pareggiato con i gambiani. Al contrario, la Mauritania è praticamente eliminata anche vincendo: dovrebbe incamerare tre punti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Certificare la qualificazione, magari da prima forza del raggruppamento, sfruttando gli incroci favorevoli. Lasciare la competizione con almeno un punticino incassato in questo gruppo. Sono estremamente diverse le motivazioni che animeranno le due contendenti odierne, chiamate a battagliare nell’ultima giornata del Girone F della. Ilè secondo in classifica, a pari punti con il Gambia primo: quest’ultimi, però, sono attesi dal difficile scontro contro la Tunisia che dovrà assolutamente vincere per staccare il pass diretto alla fase ad eliminazione. Occasione d’oro, quindi, per iani che fin qui hanno sconfitto i tunisini e pareggiato con i gambiani. Al contrario, laè praticamente eliminata anche vincendo: dovrebbe incamerare tre punti ...

