Madonna del Carmine, dopo il furto si pensa a misure di sicurezza: le parole di Don Biagio – VIDEO (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Ha sentito un boato forte e ha pensato ad un incidente nella vicina strada, Don Biagio Napolitano che era all'interno del santuario della Madonna del Carmine e aveva accettato di incontrare una coppia di giovani sposi nonostante fossero già le 21 perché questa è la filosofia che guida da sempre la missione del santuario, aperto a tutti ed ad ogni ora possibile per essere sempre pronti a dare conforto e ascolto ai fedeli che spesso passano qui di prima mattina, prima di andare al lavoro o la sera prima di ritirarsi. Il santuario della Madonna del Carmine è infatti uno dei luoghi di culto più frequentati dai salernitani, che oggi sono feriti dal furto avvenuto ieri all'interno della sacrestia dove, mandando in frantumi la teca in ...

