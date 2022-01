Lutto nel cinema, morto noto volto di soap e serie Tv italiane: il triste annuncio (Di giovedì 20 gennaio 2022) noto attore di soap e serie Tv è venuto a mancare a Genova dopo una lunga battaglia contro i postumi del Covid-19: scopriamo di chi si tratta. Da un po’ di tempo era ricoverato in una clinica a Genova e solo pochi giorni fa ha dovuto affrontare la scomparsa di sua moglie. Il triste annuncio L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022)attore diTv è venuto a mancare a Genova dopo una lunga battaglia contro i postumi del Covid-19: scopriamo di chi si tratta. Da un po’ di tempo era ricoverato in una clinica a Genova e solo pochi giorni fa ha dovuto affrontare la scomparsa di sua moglie. IlL'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

MaurizioZuccon : Non gioisco per una vita spezzata che getta nel lutto una famiglia, ma detto questo il cinghiale si è semplicement… - zazoomblog : Mondo del cinema in lutto: scomparso il celebre volto de l’Allenatore nel Pallone - #Mondo #cinema #lutto:… - telodogratis : Lutto nel cinema italiano, è morto l’attore Camillo Milli - blogsicilia : ? Lutto nel cinema italiano, addio a Camillo Milli ?? - aims_scherma : Lutto per il Maestro Matteagi: Il Presidente ed il Consiglio dell’Associazione si stringono al Maestro Costantino M… -