Lusi il Lupo e Belzer | artisti della nuova era con musicisti storici live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 20 gennaio 2022)ILMamma mia che musica!!! Sono rimasto colpito da un video diilpostato sul mio canale Telegram Sir Red Ronnie dove ho creato pagine che si chiamano ASCOLTAMI! all’interno delle quali tutti possono postare link al proprio video e info per essere contattati. Siamo arrivati al n° 9 di questa rubrica e il link lo trovi fissato in alto sul canale. In quel video, bassista, suonava con strumentisti bravissimi e nel suo curriculum vantava collaborazioni condi gran fama. Finalmente sono riuscito ad averlo dal vivo aldeldove si è presentato con Walter Vincenti, grande chitarrista, e il mito ...