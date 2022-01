Ludovico Einaudi, esce l’album di piano solo “Underwater”: “In pandemia ho ritrovato la libertà” (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – Ludovico Einaudi, per la prima volta negli ultimi venti anni, si confronta con un album di solo pianoforte. Il 21 gennaio esce, infatti, “Underwater” (Decca Records), 12 tracce intime, istintive e figlie di ciò che abbiamo vissuto negli ultimi mesi. “Quando il mondo fuori era fermo e silenzioso, mi sono immerso in uno spazio libero e senza confini – ha raccontato l’artista, in una presentazione online, a proposito della genesi dell’album – Ero isolato e ho goduto della pace intorno a me. Ho percepito il silenzio triste del mondo, che però si è tramutato in una sorta di ossigeno per me. Mi sono sentito libero di sperimentare, una libertà che credo si rifletta nel lavoro. La musica diventa così una sorta di manifesto del modo in cui dobbiamo ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA –, per la prima volta negli ultimi venti anni, si confronta con un album diforte. Il 21 gennaio, infatti, “” (Decca Records), 12 tracce intime, istintive e figlie di ciò che abbiamo vissuto negli ultimi mesi. “Quando il mondo fuori era fermo e silenzioso, mi sono immerso in uno spazio libero e senza confini – ha raccontato l’artista, in una presentazione online, a proposito della genesi del– Ero isolato e ho goduto della pace intorno a me. Ho percepito il silenzio triste del mondo, che però si è tramutato in una sorta di ossigeno per me. Mi sono sentito libero di sperimentare, unache credo si rifletta nel lavoro. La musica diventa così una sorta di manifesto del modo in cui dobbiamo ...

