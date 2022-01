Love is in the air anticipazioni 20 e 21 gennaio 2022, Melo sconvolta dalla verità (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelle puntate di Love is in the air del 20 e 21 gennaio 2022 vedrete Melo su di giri dopo aver ricevuto un appassionato bacio da Burak. L’uomo però era ubriaco e lei non si è accorta di nulla. Aveva bevuto dopo aver scoperto che Eda non ha mai smesso di amare Serkan e per lui sono crollate tutte le speranze di poter avere una possibilità con la Yildiz. Melo di questo non sa nulla e dopo aver fatto luce nei suoi sentimenti, comprende di provare ben altro che la semplice amicizia per il giovane e, prendendo tutto il suo coraggio, decide di andare a parlare con lui, per rivelargli quel che prova. Seguite le vicende della soap opera turca anche sul sito Mediaset Infinity. Uomini e donne Biagio vuole andare all’isola dei famosi? ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelle puntate diis in the air del 20 e 21vedretesu di giri dopo aver ricevuto un appassionato bacio da Burak. L’uomo però era ubriaco e lei non si è accorta di nulla. Aveva bevuto dopo aver scoperto che Eda non ha mai smesso di amare Serkan e per lui sono crollate tutte le speranze di poter avere una possibilità con la Yildiz.di questo non sa nulla e dopo aver fatto luce nei suoi sentimenti, comprende di provare ben altro che la semplice amicizia per il giovane e, prendendo tutto il suo coraggio, decide di andare a parlare con lui, per rivelargli quel che prova. Seguite le vicende della soap opera turca anche sul sito Mediaset Infinity. Uomini e donne Biagio vuole andare all’isola dei famosi? ...

Advertising

haaveilmeinen : RT @paneincassetta_: Volete un motivo per non supportare una serie come Pam e Tommy? - AntoniaMusci : RT @fashionsoaptv: ??Cambio di passo per Love is in the air! Eda e Serkan rimangono vicini a 2 milioni di telespettatori!? ??Love is in the A… - daria_ela : RT @fashionsoaptv: ??Cambio di passo per Love is in the air! Eda e Serkan rimangono vicini a 2 milioni di telespettatori!? ??Love is in the A… - Rainbowalway : RT @fashionsoaptv: ??Cambio di passo per Love is in the air! Eda e Serkan rimangono vicini a 2 milioni di telespettatori!? ??Love is in the A… - AgustDftJimim : sto guardando un'intervista degli ateez e gli voglio troppo bene devono saperlo tutti che sono sottona per otto uom… -