Lo zio di Saman è nel carcere di Reggio Emilia. La sua difesa: “Se non trovate il corpo non potete accusarmi” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Piumino grigio, jeans e aria imperturbabile, il 34enne Danis Hasnain, è atterrato oggi a Bologna, dopo l’estradizione dalla Francia. Lo zio di Saman Abbas è accusato di aver ucciso la nipote 18enne, scomparsa il 30 aprile scorso da Novellara, dopo che si era opposta a un matrimonio combinato. L’uomo è accusato di essere l’esecutore materiale dell’omicidio della giovane pachistana, in concorso con i cugini. Al termine della procedura di estradizione con la Francia, Danish Hasnain, all’aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi, è stato preso in consegna dal personale del Servizio di Cooperazione Internazionale della Polizia Criminale, che ha fornito preziosa collaborazione ai Carabinieri di Reggio Emilia nei rapporti di collaborazione con le autorità francesi. LEGGI ANCHE Saman Abbas, il frammento di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Piumino grigio, jeans e aria imperturbabile, il 34enne Danis Hasnain, è atterrato oggi a Bologna, dopo l’estradizione dalla Francia. Lo zio diAbbas è accusato di aver ucciso la nipote 18enne, scomparsa il 30 aprile scorso da Novellara, dopo che si era opposta a un matrimonio combinato. L’uomo è accusato di essere l’esecutore materiale dell’omicidio della giovane pachistana, in concorso con i cugini. Al termine della procedura di estradizione con la Francia, Danish Hasnain, all’aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi, è stato preso in consegna dal personale del Servizio di Cooperazione Internazionale della Polizia Criminale, che ha fornito preziosa collaborazione ai Carabinieri dinei rapporti di collaborazione con le autorità francesi. LEGGI ANCHEAbbas, il frammento di ...

