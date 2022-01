Lo studio che indaga sui cambiamenti ormonali nella donna dopo la vaccinazione Covid (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una ricerca scientifica ha indagato sui possibili cambiamenti ormonali nella donna a seguito della vaccinazione Covid. Il campione di 4mila donne in età fertile sottoposto a valutazione ha dato risultati sorprendenti che tranquillizzerebbero tutte quelle persone che ancora oggi non si sottopongono a vaccinazione per timore di avere squilibri ormonali o incappare in cambiamenti nei cicli mestruali. Scopriamo di più sullo studio effettuato e sui risultati scientifici ottenuti. cambiamenti ormonali e vaccino Covid, esiste un collegamento? Lo studio, pubblicato sulla rivista Obstetrics and Gynecology , seguito dalla Dott.ssa Alison Edelman ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una ricerca scientifica hato sui possibilia seguito della. Il campione di 4mila donne in età fertile sottoposto a valutazione ha dato risultati sorprendenti che tranquillizzerebbero tutte quelle persone che ancora oggi non si sottopongono aper timore di avere squilibrio incappare innei cicli mestruali. Scopriamo di più sulloeffettuato e sui risultati scientifici ottenuti.e vaccino, esiste un collegamento? Lo, pubblicato sulla rivista Obstetrics and Gynecology , seguito dalla Dott.ssa Alison Edelman ...

