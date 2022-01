LIVE Novara-Dukla Liberec 25-12, Champions League volley 2022 in DIRETTA: ragazze di Lavarini sugli scudi nel primo set! (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-9 Errore in fast di Chirichella. 11-8 Mani-out di Kvapilova da posto due. 11-7 Skrypak non si intende con la sua centrale. 10-7 Bosetti si fa giustizia da sola e mura a sua volta Kvapilova. 9-7 Muro di Kvapilova su Bosetti, Caterina si trova spesso sotto la palla questa sera. 9-6 Ace con l’ausilio del nastro per Blazkova. 9-5 Sulcova trova le mani del muro da posto quattro. 9-4 Diagonale stretta di Herbots, brava Hancock a smarcare la sua attaccante. 8-4 Ricambia il favore Karakurt. 8-3 Servizio lungo di Sulcova. 7-3 Mani-out di Kojdova. 7-2 Trova le mani del muro Karakurt, ancora un’alzata dietro meravigliosa di Bosetti. 6-2 Errore in contrattacco di Herbots. 6-1 Skrypak ci prova di seconda intenzione, ma la palla non supera la rete. 5-1 Errore in attacco di Kvapilova. 4-1 Alzata assurda di Bosetti, poi ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-9 Errore in fast di Chirichella. 11-8 Mani-out di Kvapilova da posto due. 11-7 Skrypak non si intende con la sua centrale. 10-7 Bosetti si fa giustizia da sola e mura a sua volta Kvapilova. 9-7 Muro di Kvapilova su Bosetti, Caterina si trova spesso sotto la palla questa sera. 9-6 Ace con l’ausilio del nastro per Blazkova. 9-5 Sulcova trova le mani del muro da posto quattro. 9-4 Diagonale stretta di Herbots, brava Hancock a smarcare la sua attaccante. 8-4 Ricambia il favore Karakurt. 8-3 Servizio lungo di Sulcova. 7-3 Mani-out di Kojdova. 7-2 Trova le mani del muro Karakurt, ancora un’alzata dietro meravigliosa di Bosetti. 6-2 Errore in contrattacco di Herbots. 6-1 Skrypak ci prova di seconda intenzione, ma la palla non supera la rete. 5-1 Errore in attacco di Kvapilova. 4-1 Alzata assurda di Bosetti, poi ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Novara-Dukla Liberec Champions League volley 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Novara-Dukla… - zazoomblog : LIVE – Casalmaggiore-Novara 0-3 (18-25 20-25 12-25): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE – Casalmaggiore-Novara 0-1 (18-25 15-22): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Casalmaggiore-Nov… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Volley #SerieA1 #Novara strapazza 3-0 #Casalmaggiore e resta nel trittico di testa con #Monza e… - max_blue : @ciapalchelghe @Hana_bi1897 @emilianofaziosi Il macrocefalo di Novara non si smentisce mai. Continua a dare del suo… -