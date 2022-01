LIVE Italia-Finlandia 1-1 calcio a 5, Europei 2022 in DIRETTA: inizia il secondo tempo! (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Pikkarainen non trova nessun compagno con il suo filtrante. -19 Il diagonale di Motta! Devia con la punta del piede Koivumäki. -19 Subito alto il pressing Italiano che porta ad errori tecnici della Finlandia. COMINCIA IL secondo tempo! 21.30 Nel 2012 gli Azzurri al debutto andarono subito sotto contro la Turchia per poi ribaltare tutto e vincere 3-1. C’era anche in quella occasione Mammarella fra i pali. 21.29 C’è stato un pareggio anche nell’altra partita, quella tra Kazakistan e Slovenia, un pari inaspettato visto il valore della compagine kazaka. 21.26 L’uomo in più dell’Italia è sicuramente Alex Merlim: iniziative, strappi, fantasia che mette in difficoltà la difesa avversaria. 21.23 Una buonissima ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-18 Pikkarainen non trova nessun compagno con il suo filtrante. -19 Il diagonale di Motta! Devia con la punta del piede Koivumäki. -19 Subito alto il pressingno che porta ad errori tecnici della. COMINCIA IL21.30 Nel 2012 gli Azzurri al debutto andarono subito sotto contro la Turchia per poi ribaltare tutto e vincere 3-1. C’era anche in quella occasione Mammarella fra i pali. 21.29 C’è stato un pareggio anche nell’altra partita, quella tra Kazakistan e Slovenia, un pari inaspettato visto il valore della compagine kazaka. 21.26 L’uomo in più dell’è sicuramente Alex Merlim:tive, strappi, fantasia che mette in difficoltà la difesa avversaria. 21.23 Una buonissima ...

Advertising

PE_Italia : La cerimonia di commemorazione del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli si terrà all'inizio della sessio… - ItaliaViva : Quando sei il social media manager di Italia Viva e dopo un ora di live tweeting il tuo capo si lamenta in diretta… - llIIoca : RT @sportmediaset: Coppa Italia, #RomaLecce in diretta su Canale 5 e sito #SportMediaset Live - sportmediaset : Coppa Italia, #RomaLecce 0-1, gol di Calabresi (15') In diretta su Canale 5 e sito #SportMediaset Live - zazoomblog : LIVE Italia-Finlandia 0-1 calcio a 5 Europei 2022 in DIRETTA: immediato vantaggio dei finnici! - #Italia-Finlandia… -