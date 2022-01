LIVE Italia-Finlandia 1-1 calcio a 5, Europei 2022 in DIRETTA: gli Azzurri vanno a caccia del vantaggio! (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 Palo esterno colpito da Motta! Destro potentissimo che viene fermato dal legno! -10 Ammonito il finlandese Autio per fallo su Merlim. -10 Motta va in percussione e cerca la conclusione: respinta. -11 Merlim innesca con un lancio straordinario De Matos: non riesce a concludere a rete il numero 7. -11 MERLIM! Finta di calciare sul destro e conclude in diagonale con il sinistro: salvataggio sulla linea di Pikkarainen, provvidenziale. -12 Ha guadagnato campo l’Italia negli ultimi minuti, Finlandia chiusa a riccio nella propria metà campo. -12 De Matos conquista un buon corner, ma colpisce male al volo Arillo. -13 Scivola Arillo che non riesce a leggere l’invito di Nicolodi. -13 La Finlandia non riesce a concretizzare la punizione conquistata da Hosio. -14 De ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-10 Palo esterno colpito da Motta! Destro potentissimo che viene fermato dal legno! -10 Ammonito il finlandese Autio per fallo su Merlim. -10 Motta va in percussione e cerca la conclusione: respinta. -11 Merlim innesca con un lancio straordinario De Matos: non riesce a concludere a rete il numero 7. -11 MERLIM! Finta di calciare sul destro e conclude in diagonale con il sinistro: salvataggio sulla linea di Pikkarainen, provvidenziale. -12 Ha guadagnato campo l’negli ultimi minuti,chiusa a riccio nella propria metà campo. -12 De Matos conquista un buon corner, ma colpisce male al volo Arillo. -13 Scivola Arillo che non riesce a leggere l’invito di Nicolodi. -13 Lanon riesce a concretizzare la punizione conquistata da Hosio. -14 De ...

Advertising

PE_Italia : La cerimonia di commemorazione del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli si terrà all'inizio della sessio… - ItaliaViva : Quando sei il social media manager di Italia Viva e dopo un ora di live tweeting il tuo capo si lamenta in diretta… - CorSport : ?? #RomaLecce LIVE: segui la partita in diretta. Chi vince sfida l'#Inter ?? - infoitsport : LIVE Roma-Lecce di Coppa Italia in TV su Canale 5: chi vince sfida l’Inter, formazioni e diretta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Roma-Lecce: live report, formazioni e dettagli -