LIVE Gambia-Tunisia | Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA | le formazioni ufficiali!

(Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.25 Ecco leufficiali:: Gayè; Janko, Jagne, Colley, Gomez, Sundberg, Mu. Barrow, Bobb, Mo. Barrow, Jallow-Mbye, Sohna: Ben Said; El Abdi, Mathlouthi, Laidouni, Talbi, Ifa, Skhiri, Slimane, Jaziri, Khaoui, Rafia 19.20 Buonasera e benvenute/i allatestuale di, match decisivo per le sorti del gruppo F della. Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, match decisivo per le sorti del gruppo F delladelle nazioni africane ...

... alle ore 17:00 sarà protagonista il girone E con Costa d'Avorio Algeria e Sierra Leone Guinea Equatoriale, mentre alle ore 20:00 avremo la terza e ultima giornata del gruppo F conTunisia e ...... partita in corso di svolgimento AFRICA AFRICAN NATIONS CUP Costa d'Avorio - Algeria 3 - 1 (*) Sierra Leone - Guinea Equatoriale 0 - 1 (*)- Tunisia 20:00 Mali - Mauritania 20:00 ANDORRA ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.25 Ecco le formazioni ufficiali: GAMBIA: Gayè; Janko, Jagne, Colley, Gomez, Sundberg, Mu. Barrow, Bobb, Mo. Barrow, Jallow-Mbye, Sohna TUNISIA: Ben Said; E ...La partita Gambia - Tunisia di giovedì 20 gennaio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la terza giornata di African Nations Cup ...