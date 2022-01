LIVE Gambia-Tunisia 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: inizia il match! (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2? Tenuta bianca per le “Aquile di Cartagine”, maglia rossa con calzoncini blu e calzettoni verdi invece per il Gambia. 1? La Tunisia muove il primo pallone del match. SI COMINCIA! 19.57 Inno nazionale della Tunisia. 19.56 Inno nazionale del Gambia. 19.56 Squadre in campo, tra poco il calcio d’inizio, prima però gli inni nazionali. 19.55 A disposizione per la Tunisia: Ben Mustapha, Drager, Haddadi, Jemal, Mejbri, Msakni, Rekik. 19.50 A disposizione per il Gambia: Adams, Baldamosi, Ceesay, Darboe, Jallow L., Jallow B., Ngum, Njie, Sanneh, Sibi, Touray. 19.45 Sarà un 5-4-1 quello del Gambia mentre la Tunisia dovrebbe disporsi in campo con un 4-3-3. 19.40 Si giocherà al Limbe ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2? Tenuta bianca per le “Aquile di Cartagine”, maglia rossa con calzoncini blu e calzettoni verdi invece per il. 1? Lamuove il primo pallone del match. SI COMINCIA! 19.57 Inno nazionale della. 19.56 Inno nazionale del. 19.56 Squadre in campo, tra poco il calcio d’inizio, prima però gli inni nazionali. 19.55 A disposizione per la: Ben Mustapha, Drager, Haddadi, Jemal, Mejbri, Msakni, Rekik. 19.50 A disposizione per il: Adams, Baldamosi, Ceesay, Darboe, Jallow L., Jallow B., Ngum, Njie, Sanneh, Sibi, Touray. 19.45 Sarà un 5-4-1 quello delmentre ladovrebbe disporsi in campo con un 4-3-3. 19.40 Si giocherà al Limbe ...

