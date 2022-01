LIVE Costa d’Avorio-Algeria, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: sfida tra Elefanti e Volpi (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57 Squadre a breve in campo nella partita forse più pesante della Coppa d’Africa sinora. 16.53 Un altro protagonista della Serie A è Bennacer, che cerca il riscatto dopo un avvio di stagione opaco. ricordiamo che nel 2019 l’algerino fu premiato miglior giocatore del torneo e si mise in luce per la prima volta al grande pubblico. 16.51 Anche Benrahma va tenuto d’occhio: l’esterno del West Ham gioca come jolly, posto sulla trequarti. Da lui e mahrez dipendono le sortite offensive delle Volpi. 16.48 La stella dell’Algeria è Mahrez, ancora a secco nel torneo. 16.45 l’Algeria deve vincere per evitare una clamorosa eliminazione. Potrebbe servire l’abbinamento come miglior terza, ma l’andamento è per ora incerto. 16.43 Lasciato ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.57 Squadre a breve in campo nella partita forse più pesante dellasinora. 16.53 Un altro protagonista della Serie A è Bennacer, che cerca il riscatto dopo un avvio di stagione opaco. ricordiamo che nel 2019 l’algerino fu premiato miglior giocatore del torneo e si mise in luce per la prima volta al grande pubblico. 16.51 Anche Benrahma va tenuto d’occhio: l’esterno del West Ham gioca come jolly, posto sulla trequarti. Da lui e mahrez dipendono le sortite offensive delle. 16.48 La stella dell’è Mahrez, ancora a secco nel torneo. 16.45 l’deve vincere per evitare una clamorosa eliminazione. Potrebbe servire l’abbinamento come miglior terza, ma l’andamento è per ora incerto. 16.43 Lasciato ...

