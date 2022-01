LIVE – Brescia-Pesaro 55-36, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 20 gennaio 2022) La DIRETTA testuale di Germani Brescia-Carpegna Prosciutto Pesaro, valida come recupero della 15esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I padroni di casa, reduci da tre vittorie di fila, sono chiamati all’ultimo sforzo per qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia, mentre gli ospiti, che dopo un avvio di campionato difficile hanno ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque partite giocate, rimangono fuori dalla corsa per la competizione per pochissimo, ma i punti in palio sono importanti in vista della seconda parte di campionato. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 20 gennaio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Latestuale di Germani-Carpegna Prosciutto, valida come recupero della 15esima giornata dellaA1di. I padroni di casa, reduci da tre vittorie di fila, sono chiamati all’ultimo sforzo per qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia, mentre gli ospiti, che dopo un avvio di campionato difficile hanno ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque partite giocate, rimangono fuori dalla corsa per la competizione per pochissimo, ma i punti in palio sono importanti in vista della seconda parte di campionato. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 20 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN ...

Advertising

viverepesaro : Verso Brescia-Pesaro: per chiudere al meglio il girone d'andata. Live dalle 20:30 - MusicTvOfficial : I BENGALA FIRE sono pronti a tornare live: la band suonerà dal vivo a partire dal 22 aprile - prima tappa del tour,… - baiasilente : 22/04 BRESCIA, Latteria Molloy 24/04 ROMA, Traffic Live 27/04 MILANO, Tunnel Club 30/04 RONCADE (TV), New Age club… - LaNotiziaQuoti : Il battesimo sarà sabato prossimo 22 gennaio alle 13.30, con un programma evento legato alla partita Brescia-Ternan… - giorgiobigi1 : Fausto Leali - Tu non mi lasciare mai - Live a Brescia -