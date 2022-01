L’insolito attivismo di Gianni Letta per il Colle: «Sto lavorando tanto in questi giorni» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il braccio destro di Berlusconi è attivo e presente come non mai. Va ai vertici, sale a Palazzo Chigi. S’è visto anche alla stampa estera, per un libro sul capo dello Stato (dove però non apre bocca: «Ho parlato troppo»). Come a dire che sta con lui: e, magari, tifa per un presidente “alla Mattarella” Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il braccio destro di Berlusconi è attivo e presente come non mai. Va ai vertici, sale a Palazzo Chigi. S’è visto anche alla stampa estera, per un libro sul capo dello Stato (dove però non apre bocca: «Ho parlato troppo»). Come a dire che sta con lui: e, magari, tifa per un presidente “alla Mattarella”

