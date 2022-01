Limite pagamenti contanti di 1000 euro anche tra parenti: le sanzioni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Limite pagamenti contanti di 1000 euro, perché è scesa la soglia e in quali casi sono previste deroghe: tutte le informazioni Come previsto dalla Legge di Bilancio del 2020 (scritta dal secondo governo guidato da Giuseppe Conte), dal 1 gennaio 2022 la soglia dei pagamenti in contanti è calata da 2000 a 1000 euro (999,99 per la precisione). Foto FacebookProviamo a capire vari aspetti della norma ora in corso per non incorrere in errore ed evitare sanzioni. Innazitutto da chiarire cosa si può fare con il proprio conte corrente: è consentito versare o prelevare più di 1000 euro perché in questo caso non si tratta di una transazione che coivolge diversi soggetti. È possile ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 gennaio 2022)di, perché è scesa la soglia e in quali casi sono previste deroghe: tutte le informazioni Come previsto dalla Legge di Bilancio del 2020 (scritta dal secondo governo guidato da Giuseppe Conte), dal 1 gennaio 2022 la soglia deiinè calata da 2000 a(999,99 per la precisione). Foto FacebookProviamo a capire vari aspetti della norma ora in corso per non incorrere in errore ed evitare. Innazitutto da chiarire cosa si può fare con il proprio conte corrente: è consentito versare o prelevare più diperché in questo caso non si tratta di una transazione che coivolge diversi soggetti. È possile ...

