Lidl raggiunge quota 700 store, apre il supermercato di Milano in via Ripamonti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lidl Italia, catena di supermercati leader nel Paese con una squadra di 20.000 collaboratori, raggiunge oggi un importante traguardo grazie all'inaugurazione del 700° punto vendita in Italia. Questa mattina, alla presenza dell'Assessora allo sviluppo economico e politiche del lavoro Alessia Cappello e del sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha infatti aperto al pubblico un nuovo store a Milano in Via Ripamonti 175. Il taglio del nastro ha permesso all'Azienda di consolidare la propria presenza in un territorio considerato da tempo strategico. Con questa nuova apertura, sono 19 i supermercati che Lidl annovera nel capoluogo meneghino, dove l'Insegna si è insediata per la prima volta nel 1995. Una presenza importante che si riflette anche sul piano occupazionale, ...

