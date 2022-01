“L’ha ammesso…”: Delia Duran si sfoga una volta per tutte, dichiarazioni folli nella notte al GF VIP (VIDEO) (Di giovedì 20 gennaio 2022) nella casa del GF VIP è entrata Delia Duran, per smuovere ogni equilibrio. Chi si è smossa, però, è lei e le sue parole fanno davvero pensare Delia Duran, la sua confessione nella notte non lascia spazio ai dubbi (Mediaset Infinity)La concorrente più discussa delle ultime ore è sicuramente lei, Delia Duran. La modella, entrata nella casa del GF VIP nelle ultime settimane, è in realtà da mesi al centro del gossip. Il triangolo creato da suo marito Alex Belli, che è stato nella casa per tre mesi, con Soleil Sorge ha letteralmente catalizzato l’attenzione per intere puntate. Dopo l’uscita dell’attore, i due sono stati lontani dalle telecamere per un mesetto, fino a che la Duran ha deciso ... Leggi su specialmag (Di giovedì 20 gennaio 2022)casa del GF VIP è entrata, per smuovere ogni equilibrio. Chi si è smossa, però, è lei e le sue parole fanno davvero pensare, la sua confessionenon lascia spazio ai dubbi (Mediaset Infinity)La concorrente più discussa delle ultime ore è sicuramente lei,. La modella, entratacasa del GF VIP nelle ultime settimane, è in realtà da mesi al centro del gossip. Il triangolo creato da suo marito Alex Belli, che è statocasa per tre mesi, con Soleil Sorge ha letteralmente catalizzato l’attenzione per intere puntate. Dopo l’uscita dell’attore, i due sono stati lontani dalle telecamere per un mesetto, fino a che laha deciso ...

