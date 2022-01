L' ex grillina Evangelista a Italia Viva Renzi | Per il Quirinale qualche elettore in più

(Di giovedì 20 gennaio 2022)aggiunge uno scranno in Senato. L'exElvira Luciaha fatto sapere oggi che dopo aver lasciato il Movimento 5 stelle il 18 gennaio, si unirà al partito di Matteo. “Ho deciso di aderire a Iv per una sofferenza che provavo dentro il Movimento a causa di una linea politica che non poteva appartenermi – ha spiegato in una nota - la mia formazione giuridica, da avvocato, mi porta a valutare le questioni avendo come faro la Costituzione, che è garantista, non giustizialista. Il partito di Matteonon poteva quindi che essere il mio naturale approdo". Una notizia che era già nell'aria, visto l'annuncio dello stessoin mattinata a Radio Leopolda. Parlando dei numeri del suo partito in vista dell'elezione del presidente della ...

A dare una mano a Renzi sarà sicuramente un nuovo grande elettore : è ufficialmente passata in Italia Viva l'exElvira Lucia, senatrice che un 'carpiato doppio' è passata da ...SIMONE CANETTIERI per ilfoglio.it fabio massimo castaldo Fuori Massimo Castaldo. L'avvocato grillino di stretto rito contiano, ex assistente di Paola Taverna, non è stato confermato vicepresidente del ...La senatrice del M5s lascia i gialli per sposare la causa di Italia Viva, ma non sarebbe l'unica... Elvira Evangelista, uscita dal Movimento 5 Stelle, perché non in sintonia con i diktat dall’alto pro ...Si chiama Elvira Lucia Evangelista la senatrice che ha abbandonato la causa del Movimento 5 stelle per sposare quella di Italia Viva ...