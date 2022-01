Lettera di minacce indirizzata al ministro Orlando (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una Lettera di minacce, indirizzata ad Andrea Orlando, è stata recapitata al ministero del Lavoro. Il contenuto della busta è ora oggetto delle analisi dei vigili del fuoco intervenuti insieme agli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022) Unadiad Andrea, è stata recapitata al ministero del Lavoro. Il contenuto della busta è ora oggetto delle analisi dei vigili del fuoco intervenuti insieme agli ...

Advertising

rtl1025 : ?? Questa mattina è arrivata al ministero del Lavoro una busta con una lettera di minacce, indirizzata al ministro… - MonicaCirinna : RT @peppeprovenzano: Solidarietà ad @AndreaOrlandosp per la lettera di minacce ricevuta oggi. Questo atto codardo non fermerà il tuo impe… - AleNardini88 : RT @peppeprovenzano: Solidarietà ad @AndreaOrlandosp per la lettera di minacce ricevuta oggi. Questo atto codardo non fermerà il tuo impe… - pdnetwork : RT @peppeprovenzano: Solidarietà ad @AndreaOrlandosp per la lettera di minacce ricevuta oggi. Questo atto codardo non fermerà il tuo impe… - telodogratis : Recapitata una lettera di minacce al ministro Orlando -