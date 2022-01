Lenovo Legion 5 Pro | ottime le performance sia per giocare sia per lavorare | lo schermo QHD+ uno dei punti di forza

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Nel corso delle ultime settimaneci ha dato la possibilità di provare uno dei propri notebook da gaming più recenti, il5 Pro, in una configurazione di fascia alta che include una CPU AMD Ryzen7 5800H, una scheda video NVIDIA RTX3070, 16GB di RAM ed 1 SSD PCIe da 1TB di spazio. Il5 Pro si presenta con un design che è la fusione tra le linee più aggressive dei portatili da gaming didi qualche anno fa (inclusa la Y retroilluminata sul pannello superiore) e quelle “meno estreme” dei prodotti più recenti della gamma, mostrandosi abbastanza solido grazie anche al rivestimento esterno in alluminio; la percezione di solidità offerta dal notebook da gaming del colosso asiatico è accresciuta ulteriormente sollevando lo, con la rotazione affidata a ...

offre ancora una volta sessioni di gioco infinite e produttività ai giocatori di ogni generazione e ai creatori di contenuti, che ora possono godere universalmente della migliore ...Lo scorso mese di maggio pubblicavo su queste pagine la recensione del5 Pro , probabilmente uno dei migliori notebook da gaming del 2022. A esattamente 7 mesi di distanza eccomi qui con quello che potremmo considerare come il suo fratello maggiore, ovvero ...In collaborazione con Lenovo God of War è da pochi giorni uscito per piattaforma Windows, dopo i fasti raccolti su PlayStation nel 2018, ed a quattro ...Il nuovo tablet di casa Lenovo, il Legion Y700, si mostra online in una serie di video teaser sull'account ufficiale di Weibo. Ecco cosa sappiamo.