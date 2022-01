LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker sarà lanciato il 5 aprile (Di giovedì 20 gennaio 2022) Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group e Lucasfilm Games hanno presentato un nuovo trailer con una panoramica di LEGO® Star Wars™: La Saga degli Skywalker, la cui uscita è prevista il 5 aprile 2022 per le console Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch™ e per PC. sarà il gioco LEGO Star Wars più grande e di maggior impatto visivo mai realizzato. Il trailer offre uno sguardo approfondito al gameplay e alla libertà di cui godranno i giocatori, e mostra le nuove meccaniche di combattimento, l’ampia gamma di personaggi e delle relative classi, la vasta galassia da esplorare e molto altro! Nel classico spirito LEGO, i giocatori ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 20 gennaio 2022) Warner Bros. Games, TT Games, TheGroup e Lucasfilm Games hanno presentato un nuovo trailer con una panoramica di™: La, la cui uscita è prevista il 52022 per le console Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch™ e per PC.il giocopiù grande e di maggior impatto visivo mai realizzato. Il trailer offre uno sguardo approfondito al gameplay e alla libertà di cui godranno i giocatori, e mostra le nuove meccaniche di combattimento, l’ampia gamma di personaggi e delle relative classi, la vasta galassia da esplorare e molto altro! Nel classico spirito, i giocatori ...

