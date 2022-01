Lega Serie A, le nuove regole per la lista giocatori: tutti i dettagli (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Lega Serie A ha comunicato i nuovi criteri per stabilire la lista dei 25 giocatori nell’ambito del nuovo protocollo Covid. Le nuove direttive valgono per tutti gli sport di squadra ed entreranno in vigore a partire da domani. Le squadre dovranno presentare una prima lista entro il 21 gennaio, in vista della prossima giornata, e in via definitiva entro il 4 febbraio. In caso di cessioni, la lista potrà essere integrata con i giocatori Under 23. La lista non sarà modificabile dal 4 febbraio fino al 31 marzo (possono essere inseriti solo gli svincolati). Serie A Protocollo Covid: quanti giocatori positivi servono prima dell’intervento dell’ASL In base al nuovo protocollo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) LaA ha comunicato i nuovi criteri per stabilire ladei 25nell’ambito del nuovo protocollo Covid. Ledirettive valgono pergli sport di squadra ed entreranno in vigore a partire da domani. Le squadre dovranno presentare una primaentro il 21 gennaio, in vista della prossima giornata, e in via definitiva entro il 4 febbraio. In caso di cessioni, lapotrà essere integrata con iUnder 23. Lanon sarà modificabile dal 4 febbraio fino al 31 marzo (possono essere inseriti solo gli svincolati).A Protocollo Covid: quantipositivi servono prima dell’intervento dell’ASL In base al nuovo protocollo ...

