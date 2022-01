Lega Serie A, i club si incontrano: i temi dell’assemblea (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lega Serie A annuncia una nuova assemblea in vista. La data dove i 20 club del nostro massimo campionato si incontreranno sembra essere il 27 gennaio. L’ultima assemblea risale a circa due anni fa, una vita se si parla di questioni calcistiche. A distanza di due anni, il mondo del calcio è cambiato totalmente e tanti saranno i temi di discussione sul tavolo. Lega-SerieA-Coppa-Italia L’emergenza Covid tiene, ovviamente, banco e la gestione dei positivi sarà argomento d’interesse. Ormai l’economia fa parte anche dello sport per questo un tema importante sarà quello Legato ai premi per Coppa Italia, Supercoppa ed Europa League. Non meno rilevante la questione sponsorizzazione per il trienno 2021-2024 e l’apertura alle frontiere del Medio Oriente e del Nord ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 gennaio 2022)A annuncia una nuova assemblea in vista. La data dove i 20del nostro massimo campionato si incontreranno sembra essere il 27 gennaio. L’ultima assemblea risale a circa due anni fa, una vita se si parla di questioni calcistiche. A distanza di due anni, il mondo del calcio è cambiato totalmente e tanti saranno idi discussione sul tavolo.A-Coppa-Italia L’emergenza Covid tiene, ovviamente, banco e la gestione dei positivi sarà argomento d’interesse. Ormai l’economia fa parte anche dello sport per questo un tema importante sarà quelloto ai premi per Coppa Italia, Supercoppa ed Europa League. Non meno rilevante la questione sponsorizzazione per il trienno 2021-2024 e l’apertura alle frontiere del Medio Oriente e del Nord ...

Advertising

sportmediaset : Lega #SerieA: criteri e modi di compilazione del Gruppo Atleti per il Protocollo Covid. #SportMediaset… - DiMarzio : Il Consiglio di Lega ha delineato le linee guida che le squadre di #SerieA dovranno dopo la sessione invernale di c… - Mov5Stelle : Sul caro bollette la Lega non è in grado di mettere in campo ricette serie e coerenti. Il M5s, invece, ha messo su… - MCalcioNews : Serie C, Ufficiale: il campionato di Lega Pro riparte dopo lo stop forzato - cn1926it : #SerieA, il 27 gennaio un’altra assemblea di Lega: il motivo -