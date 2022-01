Lega Serie A anti Covid: criteri e paletti della lista dei 25 (Di giovedì 20 gennaio 2022) . Le specifiche in concerto col nuovo protocollo La Lega Serie A ha pubblicato i criteri per la compilazione della lista dei 25 giocatori nell’ambito del nuovo protocollo Covid per lo sport – Dai calciatori inseriti nella rosa e in aggiunta da un numero di calciatori Under 23 fino al raggiungimento delle 25 unità – I calciatori Under 23 devono essere inseriti nella lista rispettando il numero di presenze in Prima Squadra durante la corrente stagione sportiva, a partire dall’Under 23 con il maggior numero di presenze; laddove occorra un secondo criterio per la classificazione degli Under 23, si considera l’Under 23 con il maggior numero di inserimenti nelle distinte ufficiali di tutte le competizioni di Lega ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) . Le specifiche in concerto col nuovo protocollo LaA ha pubblicato iper la compilazionedei 25 giocatori nell’ambito del nuovo protocolloper lo sport – Dai calciatori inseriti nella rosa e in aggiunta da un numero di calciatori Under 23 fino al raggiungimento delle 25 unità – I calciatori Under 23 devono essere inseriti nellarispettando il numero di presenze in Prima Squadra durante la corrente stagione sportiva, a partire dall’Under 23 con il maggior numero di presenze; laddove occorra un secondoo per la classificazione degli Under 23, si considera l’Under 23 con il maggior numero di inserimenti nelle distinte ufficiali di tutte le competizioni di...

