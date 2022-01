Lega: offese social a Elisa Montemagni per aver postato una foto con Salvini (Di giovedì 20 gennaio 2022) E' stata ricoperta d'insulti, Elisa Montemagni, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Toscana Insulti ed offese via social ad Elisa Montemagni, capogruppo della Lega in Regione Toscana. Motivo? Un suo post su Facebook con una fotografia in cui compare con il leader Matteo Salvini e' stato ricoperto da frasi oltraggiose L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 gennaio 2022) E' stata ricoperta d'insulti,, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Toscana Insulti edviaad, capogruppo dellain Regione Toscana. Motivo? Un suo post su Facebook con unagrafia in cui compare con il leader Matteoe' stato ricoperto da frasi oltraggiose L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Lega: offese social a Elisa Montemagni per aver postato una foto con Salvini - ParliamoDiNews : Toscana: offese via social a Elisa Montemagni, capogruppo della Lega in Regione – Libero Quotidiano #toscana… - GIANGI774 : @FrancaMassi Ma noi di IV non siamo alleati né con i 5S né con la Lega. Voi invece vi siete alleati strategicamente… - egidio_gialdini : La risposta dal Segretario PD BASILICATA, Raffaele LA REGINA, alle offese e denigrazioni personali subìte quale con… - EnzochiariMaggi : @SilviaRoggiani BUONASERA ASSESSORE -